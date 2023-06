Firenze – Assegnate le Vele blu 2023 della guida “Il mare più bello”, riconoscimento che ogni anno premia il mare e le località balneari (o lacustri) più belle d’Italia. Il premio, che viene conferito da Legambiente e Touring club, riguarda anche la Toscana che si è piazzata al secondo posto, dopo la Sardegna. Le località balneari toscane sono quattro: l’Isola di Capraia, in provincia di Livorno, Castiglione della Pescaia, Capalbio e l’isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Tra i 12 comuni lacustri premiati figura anche Massa Marittima, sempre in provincia di Grosseto, sul lago dell’Accesa. Tutte e cinque le località toscane hanno ricevuto le Cinque Vele, il massimo riconoscimento.

Attribuita ad un’altra località toscana, al Comune di Marciana Marina (Isola d’Elba, LI), una delle 9 targhe introdotte quest’anno per premiare le Buone pratiche di gestione della costa, migliori esperienze realizzate da amministrazioni pubbliche, enti o imprenditoria privata. Per il tema della lotta al cambiamento climatico Marciana Marina è stata premiata per l’avvio della prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) nel Parco nazionale dell’Arcipelago toscano.

“Tanti riconoscimenti importanti – ha commentato l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras – che ripagano il grande lavoro di tutti i livelli coinvolti, a partire dai Comuni, per quanto riguarda non solo la qualità dell’ambiente, ma anche l’idea complessiva di accoglienza, capacità ricettiva e servizi offerti. Non è il primo anno che la Toscana si trova ai vertici di questa speciale classifica riprova della grande sensibilità verso temi diventati cruciali legati alla sostenibilità, alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse”.