Firenze – Uno spettacolo suggestivo e mozzafiato, quello che si è tenuto oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica, presso la Società Canottieri di Firenze, nel tratto sotto la Galleria degli Uffizi. Nel giorno della Festa della Repubblica, le derive della Classe Dinghy 12’ si sono sfidate di fronte alla Galleria degli Uffizi in occasione della quinta edizione della Coppa Ponte Vecchio, lungo un percorso tra due boe posate sul fiume Arno. Ha così preso il via la stagione velica 2023 dell’Associazione Vele Storiche Viareggio.

L’arrivo dei partecipanti è avvenuto a partire dalle ore 10, seguito dall‘assegnazione del premio Sergio Orsi da parte del Presidente di ANSMeS Toscana. Alle ore 12 il noto cartoonist e velista Davide Besana ha descritto i suoi viaggi in barca nell’ambito del progetto Sail The Children. Dopo l’aperitivo per ospiti e partecipanti, la regata è partita alle ore 14.30 e infine la premiazione. L’evento è stato organizzato da Vele Storiche Viareggio in collaborazione con la Società Canottieri Firenze, I Renaioli, il Circolo Nautico Mugello e il patrocinio dell’AICD (Associazione Italiana Classe Dinghy) e della FIV (Federazione Italiana Vela).

Foto: Susimagin