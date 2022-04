Firenze – I clienti di un bar in Lungarno Acciaiuoli sarebbero stati importunati dalla sua presenza, con pressanti richieste. Lui, un ragazzo nero che vendeva abusivamente collanine e altre cianfrusaglie. Alla fine, dopo alcuni giorni e il video choc dell’arresto, sembrerebbe che sia stato questo il casus belli che ha richiamato l’intervento degli agenti della municipale.

Sembra che il ragazzo di colore che vendeva abusivamente collanine, dopo l’arrivo degli agenti della municipale antidegrado, abbia opposto un’animosa resistenza. E così, via con la famosa presa a terra, ovvero blocco a terra con presa intorno al collo, mentre, come si vede nel prosieguo del video, l’altro agente si siede sul corpo riverso. Urla del bloccato a terra, schiuma alla bocca, una ragazza che cerca di far allentare la presa al collo e inviti coloriti di uno dei due vigili in borghese a colui che filma col telefonino di “levarsi dalle palle”.

L’episodio è avvenuto martedì scorso 5 aprile. Il video rilanciato in rete è diventato virale. L’amministrazione ha diramato una nota: “Un venditore abusivo è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato a piede libero per resistenza, lesioni e per rifiuto di generalità. È avvenuto lo scorso martedì 5 aprile ad opera del reparto Antidegrado della Polizia Municipale sul lungarno Acciaiuoli. L’uomo, quando è stato fermato dagli agenti per essere sottoposto al verbale, si è rifiutato di dare le generalità e di consegnare la merce in vendita, ha prima strattonato un agente e poi colpito a spinte e pugni un altro che per questo ha tentato di immobilizzarlo. Gli agenti hanno riportato lesioni guaribili in 3 e 5 giorni, non risulta invece alcuna lesione né alcun accesso al Pronto Soccorso da parte dell’uomo fermato. Durante la permanenza negli uffici per il foto-segnalamento e la redazione degli atti, ha dimostrato condizioni psicofisiche ottimali e ha chiesto scusa ai presenti per il suo comportamento violento”.

Nel frattempo, associazioni e movimenti hanno indetto un presidio contro la violenza nella dinamica delle operazioni antidegrado. L’obiettivo è chiedere al sindaco e al capo dei vigili ragione delle modalità utilizzate dagli agenti. Con un’altra domanda sostanziale: di fronte allo choc prodotto dall’intervento a terra con le grida e la schiuma alla bocca della persona sottoposta al “trattamento”, quanto si sentono più sicuri, fiorentini e turisti? Intanto, qualcuno in rete si chiede anche come mai per la bella musicista ucraina abusiva di piazza Duomo, le lacrime siano finite in una insperata possibilità di studio al Conservatorio.

Il presidio si terrà lunedì prossimo, sotto Palazzo Vecchio, alle 17. All’iniziativa, hanno unito la loro partecipazione i consiglieri comunali di Spc, Bundu e Palagi, che avevano già depositato sul caso una domanda di attualità per lunedì prossimo. La ragione sostanziale su cui vorremmo risposte, dicono i due consiglieri in una nota, e su cui “dovremmo discutere è il senso di un reparto antidegrado e delle modalità con cui si gestisce la difesa del decoro cittadino. La violenza delle immagini impone alla politica assunzioni di responsabilità”.