AREZZO – Venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 17,45, la Multisala Eden di via Guadagnoli 2, ad Arezzo, ospita il nuovo appuntamento di “Pomeriggi in Bibliocoop”, ciclo di incontri dedicati all’editoria toscana. L’iniziativa è organizzata da Unicoop Firenze – Sezione Soci Arezzo in collaborazione con Biblioteca “Città di Arezzo” e Associazione degli scrittori aretini “Tagete”.

Protagonista del pomeriggio letterario è il pluripremiato quarto romanzo di Mauro Caneschi intitolato “Le figlie dell’uomo” (Arkadia Editore).

IL LIBRO

In un futuro vicino al nostro un’epidemia globale dalla natura indecifrabile sta sterminando gli uomini, con particolare accanimento verso il genere maschile. Non esistono vaccini, non ci sono cure. Tutti lavorano alla disperata ricerca di una soluzione che possa arginare la pandemia, ma qualsiasi strategia appare inefficace.

“Le figlie dell’uomo” dello scrittore aretino Mauro Caneschi è un libro emozionante, senza pause, in cui è in gioco il destino dell’umanità. Nel caos che investe tutto e tutti, anche il biologo italiano Marco Soleri prova a trovare un rimedio, ma dovrà fare molta attenzione a non scatenare qualcosa di più pericoloso. Raggiungerà il suo obiettivo? Il finale sorprendente darà la risposta.

Come scrive Claudio Santori, il romanzo è un thriller fantascientifico che obbliga il lettore a un’attenzione costante, costruito com’è con una logica incalzante che allinea e sovrappone abili colpi di scena che conducono a un finale pertinente e appagante. L’autore gioca molto sui tempi e sugli spazi. Una storia complessa, resa avvincente dalla scrittura sempre chiara ed efficace.

Mauro Caneschi converserà sui contenuti del suo libro con il giornalista culturale Marco Botti. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.