AREZZO – Venerdì 30 luglio 2021, anniversario della nascita di Giorgio Vasari, a Via Cavour 85 si svolgerà una festa dedicata al grande pittore, architetto e biografo nato ad Arezzo nel 1511 che inizierà alle ore 17:30.

Per l’occasione Danielle Villicana e Maurizio D’Annibale presenteranno il nuovo progetto intitolato Paradise for artists, che dà il nome anche all’organizzazione no-profit internazionale Paradise for artists Inc. dedicata all’arte di ieri e di oggi, fondata lo scorso maggio a Pasadena, in California, ma che avrà presto una sede anche ad Arezzo. Tra gli obiettivi della nuova realtà ci sono la creazione progetti educativi e la realizzazione di monumenti in bronzo da parte artisti locali e internazionali, per rinnovare l’interesse sugli autori del passato e valorizzare quelli contemporanei.

L’evento organizzato da Villicana D’Annibale Inc., in collaborazione con l’associazione Toscana Cultura, inizierà con una breve presentazione del progetto alla presenza del giornalista Fabrizio Borghini, che realizzerà un servizio per la trasmissione “Incontri con l’Arte” di Toscana TV.

Da Los Angeles ci sarà inoltre la partecipazione via Zoom del noto scultore Christopher Slatoff, che condividerà con i presenti alcune riflessioni su Giorgio Vasari e l’arte del Rinascimento. Per concludere il professor Mario Belardi leggerà degli estratti dal volume “Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori” di Vasari.

Alle ore 18:30, all’Antica Bottega di Primo di via Cavour 92, ci sarà una gustosa torta per i presenti, preparata dalla pasticceria cioccolateria “Le Mura”.

L’evento è a ingresso libero nel pieno del rispetto delle attuali norme anti-Covid. I partecipanti potranno scoprire anche la collettiva “Sogno di una collettiva di Mezza Estate”, attualmente in corso a Via Cavour 85 e Via Cavour 113, con oltre cinquanta opere esposte di una trentina di artisti.

Contatti: tel (+39) 338 6005593 – info@paradiseforartists.org

www.ParadiseforArtists.org.