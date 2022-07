CITERNA – Venerdì 29 luglio 2022, dalle ore 21, torna il nuovo appuntamento con il “Fighille Summer Party” al Non solo Bar di via del Mulino 1, a Fighille di Citerna.

Una serata con sorprese e voglia di divertimento nel piccolo centro della Valtiberina al confine tra Umbria e Toscana, grazie alla sezione musicale curata dal duo acustico 2Shake e dal duo dj+vocalist DrinkJ feat. Il Monaco.

Alle 21,30 si svolgerà un’originale e scenografica sfilata di moda a ingresso libero in Piazza degli Artisti, organizzata dal negozio di abbigliamento Romeo and Juliet di via del Mulino 4, con la collaborazione di Piccolo Sogno di Anna Zuppardi e Hair Stylist di Giovanna Parisi.

Romeo and Juliet – da anni uno dei punti di riferimento per la moda in Valtiberina – proporrà per l’occasione alcuni capi e accessori da donna tratti dalle sue nuove collezioni.

(nella foto Mara e Lara Mirabucci Casperchi, titolari di “Romeo and Juliet”)