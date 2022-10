Venezia – Tornano gli scatti dei nostri lettori, questa volta un frammento di bellezza da Venezia, la città dell’acqua, dell’arte e di un confine con l’Oriente che mai come ora sta diventando vicino. Autunno veneziano, mai così tranquillo in superficie eppure così pieno di interrogativi per il futuro. Come l’acqua che è l’anima di Venezia, specchio del cielo su abissi oscuri.