Firenze – Venti spazi all’aperto del capoluogo toscano ospitano dal 24 aprile fino all’8 maggio 2023 i colori e i disegni dell’artista israeliana Talia Zoref. L’evento dal titolo Occhio alla periferia! è promosso da IED Firenze, ha come obiettivo una riflessione sulla riqualificazione di alcune aree suburbane.

Danilo Venturi, Direttore IED Firenze, afferma: “Con le Opere esposte nelle strade e non in un Museo, attraverso un insolito percorso fuori da quelli turistico-cultural tradizionali, la Scuola vuole attivare un dialogo sul rapporto periferia/centro affinché le aree extraurbane siano sempre più integrate e diventino parte dell’identità della città”.

Le opere dalle colorazioni vivaci affisse all’aperto diventano elementi narranti di un processo creativo, elaborato sia manualmente che in digitale, dove è inserito un grande occhio che costituisce l’elemento distintivo scelto da Zoref perché: “La gente guarda e giudica, la gente si limita a ciò che l’occhio riesce a scorgere, senza mai andare oltre”.

I lavori di grandi dimensioni di Talia Zoref sono visibili su ledwall 4x3mt in un percorso periferico selezionato da IED Firenze: Baccio da Montelupo, Baccio da Montelupo-Ponte A Greve, Baracca N., Canova in entrata, Canova in uscita, Chiantigiana in entrata, Chiantigiana in uscita, Erbosa, Firenze Nord – Calenzano, Gignoro, Magellano, Redi, Talenti, Via Di Prato, Via Mariti, Via Palagio Degli Spini, Via Villamagna, Viale Paoli, Viale Paoli – Stadio, Viale XI Agosto in uscita.

I segni e le forme delle venti opere, elaborate con diverse tecniche e supporti, dall’illustrazione digitale all’acrilico su tela, vogliono essere una rappresentazione della condizione umana in un divenire continuo. Un tragitto che dal passato proietta l’essere umano verso il futuro.

Nata a Tel Aviv, Talia Zoref ha lavorato per Chanel, Fendi, Dior. Inclusa da Forbes nella classifica 30 Under 30, è nota per le sue performance artistiche durante le Fashion Week di tutto il mondo, nelle quali ha incontrato e ritratto celebrità come Celine Dion, Mariah Carey e Pharrell Williams. È suo il progetto NFT intitolato Eyes of Fashion, una collezione di illustrazioni uniche ispirate al contrasto fra i colori e la spensieratezza della moda, e lo sguardo giudicante che da sempre caratterizza il settore. La vendita pubblica delle opere è andata sold out in due minuti. Di recente, le opere di Talia sono state scelte per le prime copertine in formato NFT di Forbes Israele e ELLE Ucraina.