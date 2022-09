Firenze – La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un’allerta meteo con codice giallo per rischio vento nella giornata di oggi,, martedì 27 settembre 2022 nell’area della Romagna-Toscana (Alto Mugello): previste forti raffiche in particolare nei versanti sottovento all’Appenino. Si raccomanda la massima prudenza, in particolare durante le attività all’aperto.