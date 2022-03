Firenze – Forte vento di Libeccio è previsto in rinforzo nella serata di domani, venerdì 1 aprile, sulla costa centrale toscana con possibili mareggiate. Il vento forte riguarderà anche i rilievi appenninici dell’alto Mugello. Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido da mezzogiorno di domani, venerdì 1 aprile. Per tutta la giornata fino alla mezzanotte. Attese precipitazioni sparse con la possibilità di locali temporali domani nelle zone nord ovest

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo