Firenze – Duecentomila metri quadrati di nuovo verde urbano. E’ questo l’obiettivo cui mira il bando pubblico lanciato dall’assessorato all’ambiente per selezionare sponsor che contribuiscano alla realizzazione di interventi di ‘forestazione urbana’ o di recupero e manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo cittadino nei quartieri. Da via del Guarlone a Trespiano nel Quartiere 2, all’area verde di Rusciano e via Fortini nel Quartiere 3, ai parchi del Cavallaccio e dell’Acquedotto di Mantignano e alle aree di San Bartolo a Cintoia e quelle residuali lungo l’Arno nel Quartiere 4, fino all’area verde Montughi davanti al Museo Stibbert nel Quartiere 5: sono queste le zone individuate dalla direzione Ambiente per gli interventi.

Gli sponsor possono essere pubblici e privati (persone fisiche o giuridiche), anche in forma associata. La sponsorizzazione può essere finanziaria, con erogazione di una somma di denaro al Comune per finanziare l’intervento; tecnica, con la realizzazione diretta degli interventi. Nel dettaglio, la sponsorizzazione tecnica riguarderà gli interventi necessari a rendere le aree incolte fruibili e idonee alla messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli, oltre alle attività successive di cura e manutenzione necessarie a mantenere il decoro e la fruibilità dell’area e a garantire l’attecchimento delle piante (comprese le irrigazioni di soccorso), per un periodo dipendente dalle dimensioni iniziali degli alberi e comunque non inferiore quattro anni per i giovani alberi e a sette anni per le piantine forestali. L’impegno dello sponsor si estenderà anche all’impianto di irrigazione, agli interventi di ripristino che si rendessero necessari in caso di mancato attecchimento delle piante, atti vandalici o eventi accidentali, compresi i danni causati dalla fauna selvatica, dagli eventi atmosferici o legati alla circolazione stradale. (