Firenze – Blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Palazzo Vecchio, ma il sindaco interviene e ne placca uno. Vernice arancione lavabile stamattina sulle mura dell’Arengario lanciata da due attivisti di Ultima Generazione di Firenze che ha visto l’intervento del sindaco, presente in quel momento all’Arengario per un sopralluogo per il restauro delle statue insieme si tecnici. Gli attivisti sembra fossero due. Gli agenti della municipale li hanno bloccati. I turisti che si trovavano in piazza hanno cominciato a fischiare gli ambientalisti.

Cominciate subito le operazioni di pulizia della facciata. Tra coloro che hanno partecipato alla pulizia del rivestimento in pietre anche il sindaco Dario Nardella che è salito su un ponteggio mobile munito di tubo dell’acqua e spazzola.

Intanto, da Palazzo Vecchio giunge una nota che riguarda le possibili conseguenze dell’azione per le pietre dell’antico edificio.

La vernice con cui è stato imbrattato Palazzo Vecchio è molto pericolosa per le pietre storiche e porose dell’edificio. “La natura del prodotto utilizzato sarà accertata con gli approfondimenti diagnostici del caso sui singoli componenti”, si legge. “La colorazione intensa e la scarsa solubilità in acqua del residuo delle puliture effettuate – fanno sapere dal Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio – consentono di ipotizzare l’uso di colori non minerali a base sintetica”. Inoltre, secondo gli uffici tecnici, “il livello di aggressività di un simile trattamento non dipende dalla natura dei materiali , ma dai caratteri della superficie interessata e dal tempo di intervento rispetto all’applicazione”.

Nel caso di specie, la pietra forte del bugnato appartenente al nucleo Arnolfiano del Palazzo (risalente 1299) rappresenta una superficie estremamente sensibile a tali trattamenti per pregio storico architettonico e delicatezza della materia (vetustà, porosità..) e solo il tempestivo intervento di tecnici e maestranze qualificate ha prontamente evitato un essiccamento dei depositi, già a pochi minuti dall’applicazione, che avrebbe determinato la necessità di azioni di pulitura ben complesse e pesanti di quelle messe in atto. A seguito delle informazioni ottenute da Vigili del fuoco, Alia Servizi ambientali spa e Comune di Firenze sono stati consumati più di 5mila litri d’acqua in poche ore per ripulire tutta la facciata del palazzo.

Il video di Florence TV