Firenze – Sandro Veronesi, il vincitore della 74esima edizione del Premio Strega, sarà protagonista de La città dei lettori il 28 agosto a Villa Bardini, in occasione della giornata del festival dedicata al celebre riconoscimento. Lo scrittore toscano, che si è aggiudicato per la seconda volta il premio con Il colibrì (La nave di Teseo), sarà ospite della terza edizione della rassegna, nell’ambito dei Talk a Villa Bardini, il progetto di Fondazione CR Firenze in collaborazione con Associazione Culturale Wimbledon, Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron e, per questo evento, con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.

A partire da oggi, è possibile prenotare uno dei dieci posti in prima fila all’incontro con l’autore con il libro in omaggio, partecipando alla raccolta fondi per sostenere il festival sulla piattaforma Produzioni dal basso.

‘Siamo orgogliosi che il Premio Strega abbia, ancora una volta, scelto come appuntamento rituale per i suoi autori La città dei lettori – dichiara il suo direttore Gabriele Ametrano – consolidando la collaborazione con il festival, riconoscendone il valore culturale e, grazie a questa sinergia, il legame con la città di Firenze. In particolare, la giornata del 28 agosto sarà interamente dedicata al premio di Fondazione Bellonci, con tanti eventi e una lectio d’eccezione che sveleremo nelle prossime settimane’.

Tra i progetti in corso, proseguono le pubblicazioni online della rivista La città dei lettori. L’omonimo progetto editoriale legato alla rassegna, anche durante i mesi di lockdown, ha avvicinato lettori e autori, proponendo gli inediti di numerosi scrittori italiani e invitando alla lettura in casa. In occasione del festival uscirà il numero cartaceo annuale, gratuito e senza pubblicità, ma è già possibile leggere i brani di Valerio Aiolli, Ilaria Gaspari, Francesco Musolino, Silvia Bottani, Aisha Cerami, Cristina Marconi, Alberto Schiavone, Susanna Tartaro, Simone Innocenti, Cristiano Governa, Marco Vichi e molti altri sul sito https://www.lacittadeilettori. it/rivista/.