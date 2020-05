Firenze – Per la vertenza Cavalli di Sesto Fiorentino nella sede di Confindustria a Firenze si è svolto l’incontro tra Femca Cisl, Filctem Cgil e l’azienda.

Ne dà notizia un comunicato sindacale. L’azienda – afferma il comunicato – non ha presentato il piano industriale (come invece auspicato dai sindacati), né ha fatto passi indietro sulla scelta di chiudere la sede fiorentina e di spostare tutti e 170 i lavoratori a Milano.

I sindacati hanno ribadito la contrarietà alla chiusura della fabbrica di Sesto Fiorentino e hanno chiesto garanzie occupazionali per tutto il personale fino almeno al 2026. Lunedì 25 maggio si svolgerà una assemblea dei lavoratori della fabbrica fiorentina per decidere come muoversi: tra le ipotesi, c’è quella di stabilire iniziative di mobilitazione. Il 3 giugno ci sarà un altro incontro tra azienda e sindacati sempre nella sede di Confindustria a Firenze.