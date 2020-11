Firenze – Ieri in Prefettura si è riunito in modalità telematica il Tavolo tecnico per l’elaborazione dei Piani di Emergenza Esterna per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti. Il tavolo è stato presieduto dal prefetto di Firenze Laura Lega, con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana, della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri, del Comando provinciale della Guardia di Finanza, della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del Comando provnciale dei Vigili del Fuoco, dell’ISPRA, dell’ARPAT e dell’AUSL Toscana Centro.

Il Tavolo, attivo dal dicembre 2018, nel corso del tempo ha censito 192 siti di stoccaggio presenti nell’area metropolitana, formando un elenco costantemente aggiornato, che ha lo scopo di fornire indicatori utili per orientare gli interventi per la gestione dell’emergenza.

Nell’incontro di ieri è stata condivisa l’esigenza di procedere alla spedita predisposizione dei Piani di Emergenza Esterna, strumenti importantissimi che hanno l’obiettivo di programmare l’intervento dei soccorsi nel caso di un evento incidentale che interessi un impianto di lavorazione dei rifiuti. Inoltre, è stata condivisa l’esigenza di creare una piattaforma telematica che raccolga i diversi documenti della pianificazione d’emergenza.

“Si sono poste oggi – ha detto il prefetto Lega – delle basi solide su cui fondare l’attività di predisposizione dei Piani di Emergenza Esterna dei siti di stoccaggio dei rifiuti. Si tratta di un altro importante passo che rafforza la tutela preventiva dell’ambiente e della popolazione”.