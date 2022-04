Firenze – Nel consiglio odierno le preoccupazioni e i timori dei residenti delle case popolari di via Accademia del Cimento sono giunte in consiglio comunale, grazie a una domanda d’attualità posta dal capogruppo di FdI Alessandro Draghi. Le preoccupazioni degli abitanti dei blocchi Erp che verranno riqualificati con una grande oprazione che ha rdici e sostegno finanziario den Superbonus e nelle risorse del Pnrr, erano emerse con chiarzza nell’assemblea aperta convocata la settimana scorsa dalle sigle dei sindacati inquilini Sunia e Unione Inquilini, al fine di capire la situaizone nella sua concrtezza. ricordiamo che a gruppi, le famiglie dovranno lasciare le proprie case per essere spostate emporaneamente in altri alloggi, e in seguito tornare nelle proprie abitazioni. Ovviamente, le critcità più aspre sono laddove ci si trova di fornte a disabili, anziani, casi spichiatrici, oltre a qualche assegnazione irregolare. “Oggi, con una domanda di attualità, abbiamo portato nell’aula del Consiglio comunale le legittime preoccupazioni dei residenti nelle case popolari di via Accademia del Cimento, che dovranno lasciare gli alloggi per lavori di ristrutturazione che riguarderanno circa 48 appartamenti – ha ricordato Alessandro Draghi riferendosi al primo gruppo di famiglie – dopo il dibattito in aula, l’assessore Albanese ha incontrato con noi una delegazione degli assegnatari e ha difeso le posizioni dell’amministrazione, escludendo qualsiasi possibilità che gli assegnatari possano permanere nelle case durante i lavori e fornendo anche rassicurazioni sui tempi dei lavori. Prendiamo atto della disponibilità dell’assessore e da parte nostra ci auguriamo che non si verifichi un nuovo caso stile via Torre degli Agli, con famiglie che vivono in casette di legno da ormai 10 anni aspettando che gli alloggi assegnati siano pronti. Auspichiamo inoltre che si mettano in campo tutte le azioni possibili per tutelare maggiormente anziani e disabili”.