Viareggio – Prima gioranta di festa al Carnevale di Viareggio che fino al 25 febbraio vedrà lo svolgimento sui viali a mare della Passeggiata di sei corsi mascherati. Nel suo 150esimo anniversario, la manifestazione è tornata ai livelli pre pandemia con quais 80mila persone a seguire il passaggio dei carri. Tutto è partito con l’alzabandiera del vessillo di Burlamacco, mentre il tradizionale triplice colpo di cannone ha dato il via alla festa. Sono nove i carri allegorici di prima categoria che sfilano, quattro di seconda per un totale di tredici. Ci sono poi nove mascherate a terra e dieci maschere isolate. Dieci carri allegorici storici sfileranno per ricordare l’anniversario.

Il bel tempo ha favorito partecipazione ed entusiasmo ma non sono mancate le polemiche. L‘Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) ha criticato la presenza del carro “L’evoluzione della specie”, con un gorilla alto 17 metri e che rappresenta una critica all’autodistruzione dell’uomo e alle istituzioni come l’Onu. Prossimi appuntamenti sui viali a mare domenica 12, giovedì (grasso) 16, domenica 19, martedì (grasso) 21 e sabato 25

Foto di Stefano Dalle Luche