Firenze – Un presidio ormai tutto al femminile, quello che sostiene Nezha, la madre marocchina con 5 figli e una nipotina che in questi giorni ha ricevuto lo sfratto dalla casa popolare per morosità e una proposta dai servizi sociali ritenuta irricevibile: madre e i due minori in una struttura, figlia di vent’anni con la bimba di 2 anni e poco più in un altro luogo e i due figli maschi, 18 e 25 anni, in un’altra ancora. Arrivano verso le 15, dandosi il cmbio con quelle che sono state co Nezha prima, durante la mattina. Portano qualcosa da mangiare, caffè, tè ala menta. I loro figli più piccoli giocano co le bimbe di Nezha, quanche volta la sua nipotina di 2 anni piange perché i “grandi” corrono e lei non riesce a stargli dietro. Qualcuno dei bimbi delle altre famiglie solidali con Nezha quasi quasi invidiano alle piccole quel grande materasso all’aperto, dove la famiglia dorme.

Sì, perché quella famiglia vuole stare tutta insieme. Tutti insieme, com’erano insieme quando la violenza domestica ha condotto il loro padre lontano da loro. Quando quella donna che era stata oggetto della violenza di suo marito, ha visto che anche i loro figli avrebbero dovuto sopportare quella stessa violenza. E che lo ha denunciato, fatto condannare e ora ottenuto un decreto di allontanamento.

“La cosa che veramente mi risulta incomprensibile – vuole sottolineare Marzia Mecocci del Movimento di Lotta per la Casa che, insieme alla Rete Antisfratto, a svariate associazioni e ad altre donne dei vari blocchi, oltre al consigliere di Spc Dmitrij Palagi, sta sostenendo Nezha – è che a una donna che ha avuto il coraggio di denunciare la violenza del marito, di farlo condannare e di ottenere un decreto di allontanamento, con la forza che ha una madre quando vuole salvaguardare i figli da una violenza che si estendeva anche a loro, sia ora messa di fronte alla possibilità di dividersi da loro. A una madre che ha sfidato tutto e ha rischiato moltissimo per i suoi figli, non si può chiedere di separarsene, piccoli e grandi che siano”.

Non solo. “Mi risulta altrettanto incomprensibile perché i servizi sociali non abbiano voluto comprendere questo e soprattutto non trovino le modalità per aiutare questa donna non solo nella ricerca di un alloggio che possa contenere tutto il nucleo famigliare, ma anche che riconducano, lei e i ragazzi più grandi, verso quel percorso di normalità che si meriterebbero. Non si può premiare il coraggio di denunciare la violenza domestica togliendo la casa”. Per quanto riguarda la morosità in cui è incorsa la donna, la questione sembrerebbe superata, in quanto si tratta di circa quindicimila euro che un imprenditore della comunità islamica sarebbe pronto a pagare.

“Non mi separerò mai dai miei figli – dice Nezha – mi hanno dato la forza per lottare finora, non mi separerò da loro”.

“Capisco molto bene ciò che può passare una madre in questa situazione – dice Stella, la signora del condominio accanto che rese pubblica per prima la vicenda, subito seguita dal Movimento – e mi chiedo: perché non possono essere lasciati insieme?”. E tornando sulle lamentele dei condomini della famiglia, “possono avere fatto tutto ciò di sbagliato che si attribuisce loro. Ma questo non è il modo di trattare una famiglia che ne ha passate tante e vuole solo rimanere unita”.

Intanto, la sera comincia a scendere, i ragazzini continuano a correre infaticabili, schiamazzando. Un’altra sera, un’altra notte. Tutti insieme, abbracciati su quel grande materasso. Ancora coperte, per loro. Le donne guardano il cielo dubbiose, in questa strana estate di grande caldo e freddi improvvisi. “Forse stanotte tornerà il caldo”.