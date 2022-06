Firenze – La famiglia di Nezha, dopo una settimana di presidio sotto l’alloggio da cui era stata sfrattata e con l’aiuto del Movimento di Lotta per la Casa e della Rete Antisfratto fiorentina, è tornata nell’alloggio da cui era stata fatta uscire a causa di una forte morosità e anche per una serie di segnalazioni da parte dei condomini. La famiglia aveva resistito allo sfratto, con la solidarietà di molte donne e del Movimento, restando sotto l’appartamento e dormendo in due piccole tende. Unica richiesta, che il piccolo nucleo non fosse sembrato, come proposto dai servizi sociali.

Questa sera verso le 20, ormai stremati e senza risposte dal Comune, sono entrati senza recare danni nell’appartamento. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Ad ora, trattative in corso.

Notizia in aggiornamento.