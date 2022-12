Firenze – Sembra ormai fermata, la “banda del tombino”, ovvero il nucleo di malviventi che nei giorni scorsi avevano messo a segno svariate rapine, per la maggior parte nella zona Isolotto, a Firenze, spaccando le vetrine delle attività commerciali attenzionate, con un tombino.

L’arresto di due persone, sospettate di essere gli autori delle spaccate, è avvenuto questa notte in via de’ Vanni, mentre avevano preso di mira un negozio di parrucchiere.

Nelle scorse settimane il questore di Firenze Maurizio Auriemma aveva intensificato i controlli notturni con auto civette. Durante un appostamento della squadra mobile, intorno alle 3, i due sono stati visti forzare una grata e lanciare un tombino contro la vetrina. Uno faceva da palo, l’altro ha portato via quanto poteva, tra cui anche un pc da mille euro. Gli agenti hanno quindi accerchiato i due: uno è stato subito arrestato mentre l’altro ha cercato di nascondersi, inutilmente, sotto una macchina.

Confesercenti Città di Firenze aveva esternato, nei giorni scorsi, tutta la preoccupazione dei commercianti di Isolotto e via Pisana, e più in generale della zona, per i ripetuti e seriali colpi della cosiddetta “Banda del Tombino”. Sull’arresto, diramano una nota: “Ecco perché oggi apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’arresto di coloro che si sono resi protagonisti di questi gesti criminali e ringraziamo la squadra mobile di Firenze e, più in generale le istituzioni preposte a garantire la sicurezza del territorio, per la tempestività dell’intervento e l’importante lavoro investigativo svolto negli ultimi giorni”, commentano Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze ed Edoardo Boccherini, presidente Confesercenti Quartiere 4.

“L’impegno della nostra associazione sul tema sicurezza non si conclude comunque qui. – continuano Cannamela e Boccherini – Domani, proprio su questo argomento, resta comunque confermato l’incontro all’Isolotto con i commercianti della zona, gli Assessori alla Sicurezza Urbana Benedetta Albanese e al Commercio Giovanni Bettarini, il Presidente del Quartiere 4 Mirco Dormentoni.”