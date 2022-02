Firenze – Cartelli alla mano, anzi al muro, i residenti di via Carlo del Greco, nella zona di Rifredi, si ribellano agli spacciatori. Tappezzati infatti i muri dei palazzi con cartelli per dire ‘no’ allo spaccio di droga, con frasi del tipo “Basta spacciatori”.

L’iniziativa la dice lunga sull’esasperazione dei cittadini circa lo spaccio di droga nella zona, tanto che hanno pensato bene di affidare il proprio messaggio alle pareti per renderlo pubblico e visibile il più possibile. Intanto, le segnalazioni arrivate alla questura hanno fatto scattare i controlli. Così ieri agenti del commissariato di Rifredi hanno arrestato un ragazzo di 27 anni in via Locchi, bloccato mentre vendeva cocaina a un cliente. Il pusher aveva nascosto dosi di cocaina e hashish nei guanti, in corrispondenza delle dita. Anche il cliente è stato segnalato in prefettura, in quanto assuntore di stupefacenti.