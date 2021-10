Firenze – Un giardino in memoria di Samb Modou e Diop Mor, i due senegalesi uccisi dal neofascista Gianluca Casseri il 13 dicembre 2011. Si tratta dell’area verde in via Maragliano a Firenze. “È una intitolazione a cui l’Amministrazione sta lavorando da tempo– sottolinea l’assessore alla Toponomastica e Cultura della Memoria Alessandro Martini – e che ho ereditato dai miei predecessori Andrea Vannucci e Cristina Giachi. Sono passati quasi dieci anni da quella tragedia che colpì profondamente tutta la città. Ricordare Samb Modou e Diop Mor dedicando loro un luogo pubblico, e in particolare un giardino molto frequentato da bambini e ragazzi, è un modo per mantenere alta l’attenzione sull’importanza di valori fondanti della nostra società come il rifiuto della violenza, la solidarietà e pacifica convivenza”.