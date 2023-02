Firenze – Scorrendo le prime dieci posizioni della classifica dei Luoghi del Cuore stilata anche quest’anno dal FAI (classifica completa su www.iluoghidelcuore.it), si incontra al 4° posto la Via Vandelli, tra Emilia-Romagna e Toscana, una delle prime strade carrozzabili realizzate in Europa nel XVIII secolo, di cui ancora si conservano tratti integri nell’Appennino Tosco-Emiliano, votata da 26.261 persone perché venga valorizzata come Cammino. La via è il Luogo del cuore Fai più votato in Toscana, quarto nella classifica nazionale dell’11/a edizione della campagna di sensibilizzazione sul patrimonio artistico.

Fra gli altri siti toscani che avendo ottenuto almeno 2.500 voti potranno partecipare al ‘Bando per la selezione degli interventi’ post censimento, si trovano la Chiesa di San Miniato di Calamecca, a San Marcello Piteglio, il Castello e Parco di Sammezzano a Reggello, l’Oratorio Madonna del Vivaio a Scarperia e il borgo di Lucignano (Arezzo).