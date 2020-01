Firenze – Inizieranno alle 9.30 di mercoledì 29 gennaio i lavori per la collocazione di una barriera di sicurezza tipo guard-rail sul Viadotto dell’Indiano. Il tratto interessato è quello sovrastante il ciclodromo denominato “Il Cavallaccio” sulla carreggiata in ingresso città dove non è presente (in adiacenza di via del Perugino). Per l’esecuzione dell’intervento sarà istituito un restringimento di carreggiata fino a venerdì compreso.