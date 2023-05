Firenze – Si chiama Renato e verso fine maggio, con la moglie e la mamma, sarà messo fuori casa, perché, come racconta chi lo conosce, ha perso il lavoro causa COVID e da un anno non riesce a pagare l’affitto. Un’altra storia di morosità incolpevole, quella che costituisce il 98per cento circa delle cause di sfratto. Senza mezzi, senza risposte, Renato stamane, in preda alla disperazione, si è arrampicato sulla gru dell’ennesimo studenti hotel di lusso, in viale Belfiore e ha srotolato ino striscione: “basta sfratti’.

In questo momento sono intervenute forze dell’ordine e un’ambulanza. Renato è ancora là a chiedere risposte. Stanno arrivando solidali e amici, i movimenti. Sul posto, il consigliere comunale di SPC Dmitrij Palagi.