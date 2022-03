Firenze – Ore 18.30. Si è mosso poco fa da piazza Leopoldo, dove si è tenuto il punto di raccolta, il corteo contro gli sgomberi, il caro affitti, la precarietà sul lavoro, la turistificazione della città, intesi come tasselli di un unico puzzle che non tiene conto delle realtà sociali di aggregazione e delle forme di organizzazione dal basso della politica. A fare scattare la manifestazione, lo sgombero di due giorni fa operato nei confronti della storica occupazione di viale Corsica, vecchia di dieci anni, che si era ritagliata un ruolo di socializzazione e di cooperazione nel quartiere. Un imponente servizio d’ordine sta tenendo d’occhio i manifestanti, cintura di polizia poderosa attorno all’ex sede occupata di viale Corsica.

Ore 19.40 In questo momento è partita una carica di alleggerimento da parte delle polizia, in via Ponte di Mezzo, nelle vicinanze della struttura sgomberata. Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni. Sfondata la vetrina di una banca, la filiale di Unicredit di via Bini. Preso di mira un cantiere, alcuni cassonetti sono stati rovesciati in via Mariti.

notizia in aggiornamento

Foto: Luca Grillandini