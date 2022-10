Firenze – Stanno già tagliando gli alberi. È questa, la prima cosa che dicono alcuni increduli cittadini con i cani. L’area cani autogestita in fondo a viale Corsica stamattina non vedrà cani e padroni, occupanti e cittadini, voli d’uccelli sugli alberi e appuntamenti in giornata. Una nutrita schiera di forze dell’ordine ha dato il via allo sgombero e alle motoseghe. Stop. Fine. Sulla terra verrà steso il cemento e l’area si trasformerà in un parcheggio. Come previsto e annunciato. Inutile le proteste di un quartiere e la dimostrazione che quell’area era un luogo di ritrovo, iniziative, contatti. La zona non ha bisogno, dicono i cittadini, di un altro parcheggio, quello esistente non è mai pieno. Ma dell’area cani sì. Tant’è vero che era stata ‘occupata’ per cercare di cambiare la sua sorte. Ma nessuno ha voluto ascoltare.

Sul posto, il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi. “Solito meccanismo – dice – militarizzazione di un’area della città, inutile innalzamento della tensione, intervento con la forza su un’area da tempo al servizio di una comunità per i propri animali e per la socializzazione delle persone”.

Foto: Luca Grillandini