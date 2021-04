Sesto Fiorentino – Sgombero in corso a Sesto, in viale Primo Maggio, con spiegamento di polizia e vigili. Dentro, 14 famiglie con diversi minori. In corso, trattative con gli assistenti sociali del Comune. Le famiglie, da decenni occupanti dei due stabili della società ormai sciolta di proprietà Perrone, hanno sempre pagato le utenze. Si tratta per lo più di working poor non in grado di stare sul mercato delle locazioni. La richiesta, non dividere le famiglie.