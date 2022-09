Firenze – Abbattimento dei pini di viale Redi, la vicenda offre un nuovo risvolto. La novità è rappresentata dall’incontro, tenutosi ieri, fra il prefetto Valenti, sempre più spesso chiamato a fare da “moderatore” fra le istanze dei cittadini e l’amministrazione, e due esponenti dell’associazione ambientalista Italia Nostra Firenze, che da oltre un mese ha reiterato richieste formali al Sindaco di Firenze “per denunciare le gravi carenze del progetto di “restyling” del Viale Redi e le gravi conseguenze che si realizzerebbero, col previsto abbattimento di 52 pini esistenti, sulle condizioni paesaggistiche e ambientali e sulla salute dei cittadini di questo quadrante della Città”.

L’operazione di restyling è tuttavia già partita, coinvolgendo il tratto del viale fra via San Jacopino e via del Ponte all’Asse. Il problema, secondo quanto scrive in una nota Italia Nostra, è che da parte del Sindaco si registra “la più assoluta chiusura assoluta chiusura alla richiesta di una moratoria nell’attuazione del progetto e di un confronto sui contenuti tecnici del progetto e sulle possibili alternative, a seguito dell’inizio dei lavori della prima trance, che per il momento interessa solo il tratto del viale fra via S. Jacopino e via del Ponte all’Asse, recependo anche lo sgomento di numerosi cittadini e comitati che si sono mobilitati in difesa dell’alberata di 52 pini”. Così, Italia Nostra Firenze ha ritenuto necessario sensibilizzare su questa vicenda, “che sta assumendo connotati di

importanza di livello cittadino” anche le altre Istituzioni dello Stato.

“Per questi motivi abbiamo richiesto ed ottenuto un incontro col Prefetto di Firenze”, dicono dall’associazione ambientalista . L’incontro si è tenuto ieri, mercoledì 7 settembre. Nell’incontro, che ha avuto una lunga durata (oltre un’ora) la questione è stata “sviscerata in tutto i suoi dettagli”, senza contare che il prefetto stesso aveva già avuto modo di esserne a conoscenza dal momento che tutte le lettere inviate all’amministrazione erano giunte anche a lui per conoscenza.

“Al termine dell’incontro – conclude la nota di Italia Nostra – che si è protratto per circa un’ora, il dott. Valenti, al fine di garantire la coesione sociale e per tutelare i cittadini, ha dichiarato che si farà carico delle motivate richieste presentate dalla nostra Associazione, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, per addivenire ad un incontro e ad un serio confronto, su basi di reciproco riconoscimento e collaborazione. In attesa degli esiti che questa sua azione avrà, desideriamo ringraziarlo sentitamente per averci ricevuto, ascoltato e per l’interessamento mostrato su questa importante vicenda”.

