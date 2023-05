Firenze – Viale Redi, aumenta la consistenza del presidio contro l’abbattimento dei pini (21 quelli sopravvissuti agli abbattimenti, più una bellissima siepe di pittosporo), sale la tensione con l’amministrazione. Perché alla fine, dopo varie richieste, l’amministrazione parla. E parla con la voce dell’assessore Andrea Giorgio, deleghe all’ambiente. Ma le parole non sono quelle che si aspettavano, di confronto con le persone che per 4 notti hanno presieduto, richiesto, proposto, ma quelle della chiusura: i pini vanno abbattuti. Soldi e sicurezza i due argomenti forti. Il costo del presidio, secondo l’assessore all’ambiente, è di 7mila euro a botta, vale a dire quanto richiesto dalle ditte. Per tre notti, 21mila euro. Più i costi e il tempo “perso” dai dipendenti comunali, dalle forze dell’ordine, ecc.

“Un intervento che ha a che fare con la sicurezza delle persone, e che, dopo l’approvazione del 2021, va eseguito”, dice Giorgio. Esternando il dispiacere per i disagi dei cittadini costretti a non parcheggiare nella zona, e per i costi che andranno a colpire tutti, come dice ancora l’assessore, e nonostante il dolore causato dalla necessità dell’abbattimento, “è necessario per motivi di sicurezza”. Tanto più, ricorda Giorgio, che le piante abbattute stanno sostituite da “più del doppio di alberi”. Un lavoro che sarà svolto “con tutte le precauzioni del caso”comprese le nidificazioni”.