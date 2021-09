Viareggio – Tutto pronto a Viareggio per il Festival dello Sport, l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Conad, FarmaCity, PiùMe e Namedsport. L’appuntamento è per oggi, sabato 11, e domani domenica 12 settembre nella Pineta di Ponente. Nel corso della due giorni si svolgeranno vari tornei, tra cui un triangolare di pallavolo, incontri di MMA, per i quali verrà allestita una speciale ‘gabbia’, che porteranno al titolo di campione italiano Xtreme Fighting Championships, e la domenica mattina, nel cuore del Premio, sempre su Viale Capponi e lungo il neo percorso podistico dedicato alla memoria di Pietro Mennea, si terrà la partenza e l’arrivo della Puccini Half Marathon che quest’anno si svolgerà con una corsa competitiva di 10 km. Inoltre, grazie alla sinergia con la Viareggio Versilia Beach Tennis, è stato inserito all’interno del programma anche il campionato regionale di beach tennis, che per ovvie ragioni si svolgerà fuori dalla pineta e sarà ospitato dallo stabilimento balneare Mergellina.

Largo spazio anche alle associazioni del territorio che potranno mettersi in mostra sia sulla pedana centrale, che nei rispettivi stand a loro dedicati e messi a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione comunale: una vetrina d’eccezione per farsi conoscere e far provare la propria disciplina ai visitatori che si vorranno cimentare con i vari sport. Il palco centrale sarà poi animato ininterrottamente per tutto il corso delle due giornate con interviste ed ospiti di caratura nazionale ed internazionale, con la presentazione no stop di Daniele Maffei. Tutti gli incontri saranno in diretta streaming e verranno trasmessi sul canale You Tube e sulla pagina Facebook del Comune di Viareggio.

Spazio infine anche all’educazione alimentare con iCARE, main sponsor della kermesse, che organizza due laboratori per bambini e ragazzi: uno sul pesce come alimento e uno sulla frutta e verdura. L’ingresso al Festival è gratuito: sarà possibile provare i vari sport, a disposizione degli utenti ci saranno hostess e stewart all’ingresso per consegnare braccialetti di partecipazione. Per assistere, accedere ai palchi e provare gli sport da contatto, sarà necessario il Green pass o il tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Le Farmacie Comunali di Viareggio Farmacity, offrono la possibilità di fare il tampone sul posto, gratuito per i minori di 18 anni e al costo di 15 euro per tutti gli altri. Il servizio sarà attivo il sabato dalle 17 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Questi gli appuntamenti principali: Sabato alle 16.30, MPSC Viareggio Calcio, presentazione del progetto Marco Polo Sports Center e Viareggio Calcio con Andrea Strambi, Giacomo Lippi, Stefano Santini, Andrea Carpita, Stefano Marinai. Appuntamento con il Centro Giovani Calciatori, alle 17, con la Viareggio Cup e la presentazione delle squadre hockey A2 e juniores calcio. A seguire, alle 18, presentazione del libro “Stadio dei Pini, una memoria condivisa”, con gli autori Giovanni Lorenzini, Roy Lepore, Massimo Guidi e Alessandro Pierini, ex calciatore di serie A. Il programma del sabato si conclude in grande alle 19.30 con Walter Zenga e la presentazione in anteprima del libro autobiografico “Ero l’uomo ragno”, in uscita nei prossimi giorni.

Domenica si inizia alle 10 con la premiazione della Puccini Half Marathon corsa competitiva di 10 chilometri con partenza alle 8,30 davanti al palco e si snoderà lungo il percorso podistico Pietro Mennea fino al viale dei Tigli e ritorno. Alle 11 “Il mio calcio” con Greta Adami, calciatrice, centrocampista del Milan e della nazionale italiana, e alle 11,30 “Una vita sotto rete” con Veronica Angeloni pallavolista, schiacciatrice della Savino Del Bene. Alle 15.15 “Il fair play e la Carta di Gand” con Eugenio Fascetti, allenatore di serie A e Vittorio Giusti, presidente del Panathlon. e alle 16 “Il sogno Olimpico” con i campioni Margherita Zalaffi, Nicola Vizzoni, Luca Tesconi, Eugenio Amore. Alle 16.30 “America’s Cup”, con velisti e velai viareggini che hanno partecipato alle prestigiose regate. Alle 18.30 “Lo sport per la ripartenza del Paese” con l’ultimo ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Gli incontri terminano alle 19,15 con il campione del mondo Marcello Lippi.