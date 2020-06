Viareggio – Ieri sera, alle 20.25 un bambino è nato nella Croce Verde di Viareggio. I genitori si erano recati nella struttura per avere assistenza. La chiamata alla centrale del 118 è partita immediatamente, per il trasporto in ospedale della partoriente, ma, come hanno raccontato gli operatori, il bimbo ha deciso di venire alla luce molto rapidamente, e il tempo per l’ospedalizzazione non c’è stato. Il bimbo così è nato nella sede della Croce Verde. Mamma e bebè stanno bene e sono stati poi trasportati in ospedale.