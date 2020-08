Viareggio – Oggi giornata in spiaggia per la polizia municipale di Viareggio, impegnata a controllare gruppi di giovani villeggianti che trasgrediscono all’ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, che vieta di fare i tradizionali gavettoni. I vigili sono stati chiamati da bagnanti allarmati, e intervengono negli stabilimenti lungo la passeggiata a mare, per impedire la pratica dell’acqua lanciata a secchiate o palloni contro le persone. Il motivo del divieto è chiaro: i gavettoni possono ampliare la possibilità di contrarre l’infezione da coronavirus.