Firenze – Il Presepe allestito dal Comune di Viareggio ai piedi della Torre Matilde in piazza Santa Maria a Viareggio, i bigliettini ai piedi del Divin Bambino, la fede innocente di chi si fermava per una preghiera. Nulla di tutto questo è valso per proteggere la statuina da chi ha voluto rapirla. Motivi ignoti. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Giorgio Del Ghingaro che n un post su Facebook scrive: “Avevamo fatto il presepe alla Torre Matilde. Qualcuno aveva lasciato anche un biglietto, una preghiera, un ringraziamento. Oggi rimane solo il biglietto perché i soliti vigliacchi hanno rubato la statuetta di Gesù Bambino. Mi vergogno per loro”.