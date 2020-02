Viareggio – Ha sfilato a Viareggio “Inferno 2.0 – La Divina Commedia al tempo dei Social”, carro realizzato dagli allievi del primo corso di formazione sul Carnevale mai realizzato in Italia.

Progettato e realizzato dall’agenzia formativa di CNA Firenze, Ambiente Impresa, il corso ha voluto rispondere alla reale necessità di formazione professionale specializzata sulla costruzione dei carri di Carnevale emersa tra i professionisti del settore.

“Abbiamo risposto ad un’esigenza di mercato manifestata dai carristi che lamentavano un difficile passaggio generazionale – spiega Marco Bianchini, responsabile dell’agenzia formativa di CNA – Una richiesta di personale qualificato su una professione strettamente connessa all’artigianato artistico e tradizionale della Regione Toscana. Il corso è stato completamente gratuito per i partecipanti grazie alla Regione stessa per mezzo dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo”.

Così, a partire dall’aprile 2019, 14 allievi (7 donne e 7 uomini), con età compresa tra i 20 e i 50 anni, hanno frequentato il corso, che terminerà in marzo (900 ore), riuscendo a trovare impiego addirittura prima della conclusione del ciclo formativo: 9 degli allievi stanno infatti lavorando per i carristi di Viareggio.

“Il corso – prosegue Bianchini – trova sbocchi professionali non solo tra i professionisti del Carnevale, mercato limitato per sua natura, ma anche nel campo dell’organizzazione di eventi e spettacoli, scenografia per teatro e cinema, animazione, tecnologie meccaniche, lavorazione della cartapesta, disegno”.

Molte le ore di pratica che hanno portato giovedì grasso alla sfilata del carro, tecnicamente una mascherata di gruppo, realizzato dagli allievi in più di 500 ore di lavoro: un complesso mascherato che vede il Sommo Poeta, trasportato ai nostri giorni, rimanere attonito di fronte al moderno inferno e ai suoi demoni rappresentanti da consumismo, cyber bullismo, stalking, gioco d’azzardo e dalla scomparsa della privacy e di secoli di cultura, soppiantati dall’avvento di smartphone e social network.