Vico Pisano – Presentato il restauro della Torre e del Camminamento del Soccorso, frutto del genio di Filippo Brunelleschi, le cui visite saranno gestite da Capitolium Società Cooperativa. Dopo 450 anni le persone potranno di nuovo salire all’interno della Torre e raggiungere la Rocca dal Soccorso, un’esperienza ricca di bellezza, dentro la storia.

L’inaugurazione è avvenuta il 20 settembre, alla presenza del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, di numerose autorità civili, militari e religiose, e di tanti cittadini.

“I sogni a volte si realizzano e quando accade è a dir poco meraviglioso. Sognare non solo migliora la qualità delle nostre vite, ma sognare, soprattutto quando i sogni, si realizzano – ha esordito il Sindaco Matteo Ferrucci – aiuta a trovare nuove energie, nuovi stimoli, una nuova visione per il territorio, nell’interesse della comunità, e dà la forza per lavorare con ancora più determinazione affinché nuovi obiettivi vengano raggiunti. In questi giorni abbiamo ricevuto una lettera dal Ministro alla Cultura e al Turismo, Dario Franceschini, nella quale ci ringrazia e si congratula. Siamo noi che lo ringraziamo, ma ci sono due persone che sono state decisive in questo percorso e che mi sento di ringraziare particolarmente. L’attuale Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo e il Presidente della Regione, Eugenio Giani. Loro hanno fatto ciò che la politica e gli amministratori dovrebbero fare sempre: ascoltare, capire, proporre e realizzare, prendere impegni e mantenerli. La mia gratitudine va anche al progettista Antonio Baroni, di Atelier P95, e al suo staff, ma il mio ringraziamento più grande va all’architetta Marta Fioravanti, responsabile del procedimento e dell’ufficio tecnico comunale, e all’architetta Michela Pecenco, direttrice dei lavori, dell’Ufficio ambiente e servizi esterni”.