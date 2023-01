Vicopisano – Il 2 febbraio, alle 21.15, l’Amministrazione Comunale di Vicopisano ha organizzato un incontro con Giovanni Impastato, nella Biblioteca Comunale intitolata proprio alla memoria del fratello Peppino, ucciso da Cosa Nostra.

“Lo comunichiamo _ dice l’Assessora alla Legalità, Fabiola Franchi – all’indomani dell’arresto di Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni, sottolineando un dettaglio che colpisce. E un’analogia. I Ros hanno chiamato l’operazione Tramonto. Non certo una parola a caso, ma il ricordo di Nadia Nencioni, la bambina di 9 anni rimasta uccisa, con i genitori e la sorellina, nel terribile attentato di Via de’ Georgofili. La piccola scrisse, infatti, una poesia dedicata al tramonto pochi giorni prima di quella strage. Il pomeriggio se ne va, il tramonto si avvicina, un momento stupendo, il sole sta andando via (a letto). È già sera tutto è finito.

Spesso per ricordare Peppino Impastato _ continua l’Assessora _ ricordiamo anche le sue bellissime poesie, il suo animo colto, sensibile ed estremamente coraggioso. E non possiamo non ricordare la madre, Felicia, visto che lei, Peppino, Giovanni e sua moglie Felicia, stesso nome e stessa tempra, sono stati, e sono, testimoni e portatori di verità e di giustizia, a ogni respiro, a ogni passo, ogni giorno.”

Moltissime persone si sono unite a loro negli anni. E’ nata Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e vengono organizzati costantemente eventi e iniziative per trasmettere il pensiero e i valori di Peppino – la sua capacità di rompere ogni assordante silenzio – soprattutto ai più giovani e nelle scuole, con le istituzioni.

“Il 2 febbraio, alle 21.15, vi aspettiamo nella Biblioteca Peppino Impastato – conclude il Sindaco Matteo Ferrucci – per ascoltare Giovanni, la sua storia e quella di Peppino e Felicia, che è poi la storia di tutti e tutte noi. Introdurrà la serata l’Assessora Franchi, converserà con Giovanni Impastato Simona Caroti, giornalista, saranno presenti Linda Vanni, Coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico, e la giornalista e scrittrice Domenica Scigliano, in rappresentanza di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, e molto altro, e farà l’intervento conclusivo Don Armando Zappolini. Una serata di dialogo e di approfondimento, di conoscenza e di confronto, con ingresso libero e gratuito”.

“Dico ai giovani che si può vivere come Peppino: facendosi domande, smontando le menzogne del mondo – e anche le nostre, dentro di noi – sapendone di più, ascoltando, valutando, distinguendo il bene dal male…”, scrive nel libro “Mio fratello, tutta una vita con Peppino”, Giovanni Impastato.