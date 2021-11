Vicipisano – Dal 29 novembre il Comune di Vicopisano è bandiera arancione del Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dal Touring ai “borghi eccellenti dell’entroterra, distribuiti in tutta Italia, che non offrono solo numerosi servizi e attività ai visitatori, ma che si impegnano quotidianamente per rispettare scrupolosi criteri ambientali e di tutela del territorio”.

Sono 5 i nuovi borghi arancioni, Vicopisano è l’unico toscano: Follina, in provincia di Treviso, Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, Cingoli, in provincia di Macerata e Biccari, in provincia di Foggia, ognuno con le sue belle peculiarità. Solo al 9% dei Comuni che fanno domanda viene assegnata la bandiera arancione.

“E’ una notizia molto importante che ci riempie di gioia – commenta il Sindaco Matteo Ferrucci, poco dopo aver ricevuto la telefonata da Milano – la bandiera arancione è un particolare riconoscimento che il Touring Club assegna ai Comuni che si contraddistinguono per la qualità dell’accoglienza turistica, per l’eccellenza ambientale e non solo. E’ stato il nostro primo tentativo, dopo quello che era stato fatto nel 2005 circa, ed è per tutti noi e per la comunità un risultato davvero meraviglioso.”

“Non nascondo la mia felicità e la mia commozione – aggiunge l’Assessora al Turismo e all’Ambiente, Fabiola Franchi – perché solo una piccola percentuale, circa il 9% dei Comuni che presentano la richiesta, ottiene la bandiera arancione. E’ un segno chiaro del grande e notevole lavoro che c’è dietro, su molti fronti, da tempo, non solo da parte dell’Amministrazione, ma di tutta la struttura comunale, del Consiglio, degli operatori turistici, del territorio.”