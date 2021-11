Vicopisano – Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini ha fatto una visita a Vicopisano la mattina del 4 novembre. Il Sindaco Matteo Ferrucci ha mostrato al Ministro cosa è stato fatto a Vicopisano negli ultimi anni.

Franceschini ha detto di essere rimasto davvero colpito da tutti i recuperi realizzati e dai numerosi i progetti in corso, non solo nel borgo ma nell’intero territorio comunale, e che si impegnerà per finanziare i prossimi interventi e le prossime opere.

“È emozionante constatare _ ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo _ dove ha portato il percorso iniziato con la legge del Consiglio Regionale 46/2016 delle città murate e con il relativo bando. Essi hanno, infatti, dato un’impronta decisiva al notevole lavoro di recupero che il Comune ha fatto in questi ultimi anni. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: Torre e Camminamento del Soccorso messi in in sicurezza, recuperati e già visitati e ammirati da moltissime persone. “

“Vicopisano è uno splendido esempio – è intervenuto il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – di quello che il Ministro Franceschini sta facendo, ovvero valorizzare la bellezza, l’arte e la cultura ovunque, anche nei piccoli borghi, affascinanti e pieni di storia come questo. Vicopisano è per noi, Regione Toscana, lo sottolineo, un modello da seguire per come i tanti e rilevanti recuperi sono stati portati avanti. I prossimi passi, in questo senso, riguardano l’altro volto del genio che si esprime in questo territorio, oltre a quello brunelleschiano, ovvero quello idraulico, con La Botte di Alessandro Manetti e le Cateratte Ximeniane di Leonardo Ximenes.”