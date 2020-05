Firenze – Un’altra puntata del videoreportage in 15 tappe per percorrere Firenze durante il periodo del Coronavirus realizzato da Florence Tv.

Il drone e la telecamera documentano il seguente percorso: Piazza delle Cure, via Faentina, ponte alla Badia, san Domenico, viale che sale verso Fiesole, Fondazione Michelucci, villa Medici, Chiesa di san Francesco, piazza Mino da Fiesole, Cattedrale, teatro romano e zona archeologica, via Benedetto di Maiano, Maiano, Vincigliata, Settignano paese, villa di Gamberaia, Capponcina e via della Capponcina, ponte a Mensola, Coverciano, Museo del Calcio.

Video di Florence TV – Città Metropolitana di Firenze