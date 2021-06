Firenze – L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore: sarà Vincenzo Italiano il tecnico della Fiorentina. Italiano, che ha avuto un colloquio oggi in un albergo alle porte di Firenze, con i dirigenti del club viola Joe Barone e Daniele Pradè, dovrebbe sottoscrivere un accordo biennale con opzione per il terzo anno con la società viola. Il tecnico, che entrerà con tutto il suo staff, paga un milione per la clausola di rescissione con il La Spezia.