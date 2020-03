Calenzano – la passione per gli asparagi mette nei guai un pensionato di Calenzano. I Carabinieri Forestali di Ceppeto/Sesto Fiorentino (FI), hanno intercettato la sua auto in località le Valli a Calenzano, oltre l’abitato, lungo una viabilità a fondo naturale in una zona boscata.

Dopo un periodo di appostamento, una persona rientrava a piedi verso l’automezzo. Alle domande dei militari, per conoscere lo stato di necessità che lo aveva portato in quel luogo dichiarava seraficamente di essersi recato in quei luoghi al solo scopo di raccogliere asparagi, mostrando un sacchetto bianco contenente dei mazzetti di asparagi selvatici.

E’ scattata subito la denuncia per la violazione dei precetti contenuti nell’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, estesi a tutto il territorio nazionale con DPCM del 9 marzo 2020 e successivi, per aver effettuato lo spostamento dalla propria abitazione non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Non è assolutamente giustificabile che una persona non sia a conoscenza di tali provvedimenti restrittivi, dato che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 sono state ampliamente pubblicizzate da tutti i media, da tutte le piattaforme social e anche a mezzo fonico dalle Polizie Municipali e di prevenzione generale.

Intanto ha dovuto pagare una multa di 172 euro per aver transitato fuoristrada col proprio veicolo.