Firenze – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Italia Nostra contro la delibera del Comune di Bagno a Ripoli che autorizza i lavori per la costruzione del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, ritenendolo inammissibile.

Nel prendere atto “con dispiacere” della decisione Italia Nostra sottolinea che il ricorso con richiesta di sospensiva non era contro la società della Fiorentina, né contro il suo Presidente, e tanto meno contro i tifosi viola. Il ricorso era stato presentato per la presunta illegittimità dei provvedimenti amministrativi approvati dall’Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli, per poter realizzare un centro sportivo privato, con notevolissimo consumo di suolo, in un’area extraurbana che è paesisticamente vincolata e tutelata, in cui la vigente normativa regionale, cioè il P.I.T. vieta di costruire.