Bologna – La Fiorentina pareggia 3-3 contro il Bologna in trasferta. Disattenzioni in difesa hanno permesso al Bologna di recuperare per tre volte lo svantaggio. Viola avanti al 22′ del primo tempo con Vlahovic su rigore, pareggio dei padroni di casa con Palacio al 31′. Nella ripresa Fiorentina di nuovo avanti con Bonaventura al 19′, nuovamente Palacio, al 26′, riporta la gara in parità. Ancora Vlahovic in gol al 29′, dieci minuti dopo Palacio segna il suo terzo gol della partita.

Amarezza è stata espressa a conclusione della partita dall’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini: il successo lo avrebbe portato a sei punti di vantaggio sulla terzultima. “Abbiamo commesso qualche errore – dice – ma il calcio è fatto di momenti e situazioni e queste cose ci stanno. C’è grande rammarico, perché eravamo venuti qui per vincere la partita, la squadra ha fatto una grande prestazione e avevamo creato tutti i presupposti per centrare l’obiettivo. Ci abbiamo provato fino alla fine, siamo andati tre volte in vantaggio, abbiamo avuto anche le chance per andare in doppio vantaggio, ma abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori dietro. Ma la mentalità e l’atteggiamento sono stati positivi e il bicchiere nonostante tutto non è mezzo vuoto ma mezzo pieno”.