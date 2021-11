Firenze – La facciata del rettorato dell’Università di Firenze in rosso, per ricordare le vittime della violenza di genere. Dal tramonto di mercoledì 24 fino al giorno successivo, giovedì 25 novembre, l’edificio di Piazza San Marco 4 si vestirà simbolicamente del colore che richiama la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sarà la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci (foto) a dare il via all’iniziativa (ore 16.45), collocando all’ingresso del rettorato le scarpe rosse, presenti prorettrici e delegate Unifi. La rettrice presenterà in un breve indirizzo di saluto l’adesione dell’Università di Firenze alle iniziative che in tutto il mondo accendono l’attenzione sul tema della giornata internazionale.