Firenze – Una spilla con un fiore rosso, simbolo del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questo il dono che la commissione regionale Pari opportunità ha fatto questa mattina ai consiglieri regionali e agli assessori con l’invito ad indossarla durante la seduta odierna dei lavori d’Aula.

“Un grazie alla commissione regionale Pari opportunità – ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, in apertura dei lavori – per averci donato questa spilla, simbolo del 25 novembre e ringrazio tutti i colleghi che la stanno indossando come segno di attenzione e di vicinanza a questa battaglia culturale che deve essere la battaglia di tutti “.

“Con questo gesto – scrive a Consiglio e Giunta, la presidente PO, Francesca Basanieri – vorremmo ricordare le tante donne vittime di femminicidio e allo stesso tempo chiedere a tutti di unirsi a noi nella battaglia quotidiana a questo fenomeno così drammatico con il supporto a progetti e percorsi di sensibilizzazione e informazione per il contrasto ad ogni forma di violenza”.