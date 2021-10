Prato – La Prefettura di Prato ha emesso un decreto che vieta la vendita ai residenti nella provincia di Massa Carrara dei tagliandi per la partita di calcio “Zenith Prato – Massese”, valevole per il Campionato Eccellenza, in programma a Prato il 10 ottobre 2021.

Il provvedimento è stato preso dopo i gravi episodi di violenza occorsi il 19 settembre 2021, all’esterno dell’impianto sportivo ove era in programma la gara “San Marco Avenza – Massese”, valevole per la Coppa Italia di Eccellenza, tra gruppi rivali delle squadre Carrarese e Massese, “che hanno denotato un elevato livello di pericolosità della tifoseria della Massese”. Il Questore di Prato aveva confermato la necessità di procedere all’adozione della prescrizione indicata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni

Sportive.