Prato – Tante le iniziative di sensibilizzazione in questa seconda settimana di settembre a Prato e Provincia sul contrasto alla violenza di genere. Si comincia il 7 settembre con il docufilm realizzato dal regista ed attore Stefano Luci con Margherita Nuti, per il Centro Antiviolenza La Nara, “Che l’ArteMiSia gentile”, uno spettacolo teatrale ideato, scritto e interpretato dalle studentesse e gli studenti del Lice Copernico, e che verrà proiettato alle ore 21.00 al Castello dell’Imperatore.

Per prenotazioni inviare una mail a lanara@alicecoop.it.

Il 9 settembre alle ore 21.15 nel parco di Villa Giamari in piazza Don Milani a Montemurlo organizzata dalla Commissione Pari Opportunità l’incontro sul “Codice Rosa:dieci anni di attività ed esperienze”.

Saranno presenti alla serata la dott.ssa Laura Canovai, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Prato; la dott.ssa Monica Pieraccioli, dirigente medico DEA Ospedale di Prato – coordinatore medici Az. Usl Toscana Centro Gruppo regionale Codice Rosa;la dott.ssa Francesca Ranaldi e l’avvocatessa Lorenza Razzi del Centro La Nara di Prato; la dott.ssa Enrica Cappelli comandante della Polizia municipale di Montemurlo;Gilda Fronzoni referente territoriale della Commissione regionale pari opportunità,unitamente alle componenti della Commissione pari opportunità comunale di Montemurlo.

Per partecipare è d’obbligo la prenotazione obbligatoria purchè in possesso del Green pass a promo.cultura@comune.montemurl o.po.it oppure cell. 366 6819035.

Il 10 settembre alle ore 21.00 presso il Salone Apollo della Pubblica Assistenza l’Avvenire in via San Jacopo,Leila el Houssi professore di Storia ed Istituzioni dell’Africa presso l’università La Sapienza di Roma terrà una lectio su “Oltre gli Stereotipi:storia femminile e femminista nella riva Sud del Mediterraneo”. L’iniziativa promossa dall’associazione Senza Veli sulla Lingua è patrocinata dal Comune di Prato assessorato tavolo pari opportunità e dalla Provincia in collaborazione con la Pubblica Assistenza l’Avvenire e il Cpo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato. Parteciperanno moderati dal giornalista Maurizio Ciampolini, Piero Benedetti presidente Pubblica Assistenza l’Avvenire; Ilaria Santi assessore all’istruzione pubblica, pari opportunità,partecipazione e memoria del Comune di Prato; Elisabetta Cioni consigliere delegato allo sviluppo delle politiche di genere della Pubblica Assistenza L’Avvenire; Giuseppina Messineo avvocata e presidente CPO presso il Coa di Prato. Per partecipare sono obbligatori il Gren pass e la prenotazione a info@senzavelisullalingua.com.