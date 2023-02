Firenze – Dalle imprese del terziario arriva un sostegno importante per combattere la violenza sulle donne: la Confcommercio fiorentina, insieme alle associazioni Lilith e Artemisia, organizza infatti una serie di incontri informativi destinati gli operatori di commercio, turismo e servizi nell’ambito del ‘progetto “Noi ci siamo” voluto dalla Città Metropolitana di Firenze.

“L’obiettivo – spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – è coinvolgere nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere negozianti, ristoratori, baristi e quanti altri per lavoro si trovino a contatto con la gente. Informare e sensibilizzare il personale delle aziende facilita quel cambiamento culturale così necessario per cancellare il fenomeno alla radice”.

Durante il breve percorso formativo gratuito (5 ore suddivise in due incontri pomeridiani), i referenti delle associazioni Lilith e Artemisia forniscono gli strumenti utili a riconoscere le vittime di abusi, intercettarne le richieste di aiuto – anche quelle inespresse – e indirizzarle ai centri antiviolenza nella maniera più opportuna. “Si tratta di operazioni che richiedono ovviamente grande sensibilità e accortezza e che potrebbero rivelarsi fondamentali per le donne che desiderano liberarsi da un vissuto così pesante, ma che da sole non ne hanno il coraggio o addirittura l’opportunità”, sottolinea Marinoni.

I corsi, completamente gratuiti per chi decide di partecipare, sono tre in provincia di Firenze: il primo è già partito ad Empoli nella sede di Confcommercio di via Vanghetti 1/E e terminerà il 16 febbraio; il secondo si terrà giovedì 23 e lunedì 27 febbraio a Firenze, nella sede di piazza Annigoni 9/d; infine, il 28 febbraio nella sede della Confcommercio in Mugello a Borgo San Lorenzo (piazza V. Veneto angolo via Trieste). L’orario è sempre il medesimo: 14-16.30.

Chi volesse partecipare può scrivere a l.basagni@confcommerciofiar.it oppure contattare direttamente le sedi Confcommercio. “Con l’adesione a questo tipo di progetti dimostriamo la grande attenzione degli operatori del terziario verso le comunità in cui operano e soprattutto verso le persone. Perché un’impresa non è una monade isolata ma condivide vita e valori con il territorio”, chiosa il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano.