Firenze – Un video della Fap Acli (Federazione anziani e pensionati) di Firenze girato in occasione della visita al Museo del Calcio di Coverciano il 20 novembre scorso.

Un evento effettuato insieme all’Unione Veterani dello Sport “Le Signe” e all’Unione sportiva Acli della Toscana. Una giornata che ha inteso non solo ammirare i trofei che ripercorrono la storia del nostro calcio ma anche riflettere sulla cultura dello sport e sulla sua importanza formativa come hanno detto nel corso delle interviste il Presidente dell’ U.S. ACLI Toscana Leonardo Cappellini, il Segretario dell’Unione Veterani dello Sport Le Signe Gianni Taccetti e il Segretario provinciale della Fap Acli Sergio Parrini.

I quali hanno anche ringraziato il Museo del calcio di Coverciano per l’autorizzazione all’effettuazione delle riprese.